Van brokkenpiloot naar Nederlands beste: Bastiaan Hoogeboom is 'eindelijk' kampioen autocross

Extra huizen in Luttenberg, en groep bewoners koopt stuk grond voor eigen woonpro­ject

De behoefte aan woningen is groot in Luttenberg. Daarom worden wederom kavels aan de Luttenbergerweg uitgegeven. De locatie in het zuiden van het dorp kwam enkele jaren geleden als beste uit de bus voor woningbouw in het dorp, en nu moeten er wederom 24 woningen bijkomen. Bijzonder tintje: een groep inwoners koopt zelf een stuk grond om gezamenlijk een woonproject te starten.

22 september