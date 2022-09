Van de vondst van de Engelse vliegtuigbom in Raalte tot een oorverdovende knal: ‘Is het goed gegaan?’

De zandbult ligt klaar, het draad voor de ontsteking wordt uitgerold. Gerard van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) spreekt iedereen toe wat er staat te gebeuren. Een medewerker van Armaex, het bedrijf dat de bom vond, heeft de eer om op de knop te drukken. Het is zijn laatste dag bij het bedrijf. ,,Opgelet! Drie, twee, één...’’ Een oorverdovende knal volgt, zand schiet meters de lucht in en stofwolken dwarrelen over het land. Even is iedereen stil. Is de ontploffing geslaagd?