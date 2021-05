Van Dem’pter koeke pudding tot Zwolse blauwtengels: Ben is verzot op streekproducten en maakt Sallands Kookboek

Wandelaar Wilfried halverwege monster­tocht van 1000 kilometer in maand tijd: ‘Mijn fijne tentje was lek’

21 mei Raaltenaar Wilfried Kleine Schaars heeft deze maand een doel: 1000 kilometer wandelen in dertig dagen. De 58-jarige is over de helft. Vandaag loopt hij van Emmeloord naar Wolvega. Voor het eerst een dag zonder volle bepakking van 13 kilo. ,,Toch een beetje een rustdag”, lacht hij.