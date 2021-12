Van frustratie tot begrip, dit zijn jullie ervaringen rond het leerlingenvervoer in Raalte

Slapeloze nachten

Per brief aan ouders van kinderen was wethouder Gerria Toeter fel over de diensten van WDK. Ze stelt het vervoersbedrijf in gebreke en dreigt het contract met de Arnhemse vervoerder op te zeggen als het vervoer voor 16 december niet beter is. Veel ouders kijken met argusogen naar de komende tijd. Zo ook Richard van der Gaag uit Heeten. Zijn tweeling zit op De Horizon in Raalte.