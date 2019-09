Van glazenraper tot uitbater: Timo Roescher aan het roer van De Leeren Lampe in Raalte

Man en vrouw uit Raalte zwaar mishandeld door groep jongeren in Oss: ‘Ik dacht: die wordt niet meer wakker’

2 september Een stel uit Raalte is zaterdagavond zwaar mishandeld door een groep hangjongeren in Oss, nadat ze hen aanspraken op de geluidsoverlast die zij veroorzaakten. De man liep twee afgebroken tanden op en werd tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij bewusteloos op de grond lag. Zijn vriendin had haar schouder uit de kom. Het stel was net twee weken verhuisd van Raalte naar Oss.