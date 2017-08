Van Hijum werft niet alleen kandidaten voor CDA Raalte

CDA-coryfee Eddy van Hijum is druk bezig met het werven van kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Raalte. Maar het voormalig Kamerlid uit Laag Zuthem, sinds 2014 voor het CDA gedeputeerde in het provinciebestuur van Overijssel, richt zich niet alleen op christen-democraten. ,,Als wij mensen vragen of ze raadslid voor het CDA willen worden, maar laten blijken dat ze een andere politieke voorkeur hebben, dan brengen we ze in contact met vertegenwoordigers van dìe partijen. Ik ben hier dan wel mee bezig als CDA-lid, maar wil als provinciebestuurder ook het bredere belang dienen. Iedereen heeft immers belang bij een goed draaiende lokale democratie.''

De CDA-fractie in de 25-koppige gemeenteraad van Raalte telt zeven raadsleden, en dat willen de christen-democraten op zijn minst zo houden. Om een goede afspiegeling te hebben van de samenleving, worden mensen gepolst die belangstelling zouden kunnen hebben voor de plaatselijke politiek. ,,We vragen het onze eigen leden en mensen uit onze netwerken. Maar er zijn vast veel Raaltenaren die minder voor de hand liggen en toch politieke ambities hebben. De politiek moet een afspiegeling van de gemeenschap zijn, jong en oud, met of zonder werk, uit allerlei beroepsgroepen.''

Burgerplicht

Volgens Van Hijum, die van 2003 tot 2014 CDA-Kamerlid was en daarvoor vijf jaar raadslid in de gemeente Zwolle, zou iedere Nederlander er eens over moeten nadenken of hij of zij zich niet beschikbaar moet stellen voor de politiek. ,,Een soort burgerplicht, want politicus ben je voor en door de hele samenleving.''

Maar hij kan zich daarnaast ook goed voorstellen dat mensen wel geïnteresseerd zijn, maar eerst meer willen weten. ,,Bijvoorbeeld hoeveel tijd het kost, en of het te combineren valt met je baan of gezin. Wie daarover meer wil weten is welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 31 augustus in recreatiebedrijf De Maathoeve, aan de Witteveensweg 23 bij Heeten. Daar vertellen we meer over het raadslidmaatschap.''