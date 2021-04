Van nul naar misschien wel twee damesteams bij Rohda Raalte: ‘Alles uit de kast voor volledig team’

Is gemeente­raad Raalte verkeerd geïnfor­meerd over Strunk? Lokaal Alterna­tief wil ‘pittig’ debat

7 april Is er onjuiste informatie gedeeld met de gemeenteraad van Raalte begin februari? Toen stemde de meerderheid van de Raalter raad namelijk in met een investering van 6,7 ton voor Cultuurboerderij Strunk. Nu blijkt dat de helft van het bestuur is opgestapt, en worden in het projectplan partijen opgevoerd die helemaal niet in beeld zijn als (toekomstig) huurder van Strunk. Voor Lokaal Alternatief is de maat vol. Fractievoorzitter Egbert den Daas wil een ‘pittig debat voeren’ met wethouders Wout Wagenmans en Frank Niens.