Van uitkomst voor buitengebied, naar nieuwe problemen: sloopregels in Raalte gaan op de schop

Devente­naar durfde huis niet meer in na zoektocht naar vermiste Ercan, nu mág het niet meer

Uit angst voor bloedwraak durfde hij zijn huis niet meer in, nadat de politie daar naar sporen van de vermiste Ercan uit Apeldoorn had gezocht. Dat moet de huurder van een woning aan de Zevenbergenstraat in Deventer nu bekopen.