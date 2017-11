Van varken tot worst op Slachtdag in Raalte

De handeling van Wagenmans wordt door de talrijke aanwezigen met applaus ontvangen. Borreltje erbij, want dat hoort zo op Slachtdag. De novemberslacht betekende voor gezinnen: vlees en vleesproducten voor de hele winter. ,,November is slachtmaand, dan gingen de worsten naar zolder, het vlees in de pekel’’, zegt Mieny Tuten, boerin van boerderij de Knapenvelder, die in klederdracht in een pan met spekjes roert. ,,Klaar voor de winter. Het is in november al koud aan het worden. Dan was het vlees houdbaarder.’’