Van voetbalkantines naar grote feesten: Buma-nominatie voor Raalter zanger Robert Pater

Voor elke verkeersdo­de een lege stoel op Markt in Heino

20 september Op de Markt in Heino staan komende donderdag 49 lege stoelen. Ze zijn er niet om op te gaan zitten, maar symboliseren alle slachtoffers die vorig jaar in de provincie Overijssel in het verkeer om het leven kwamen. Raalte is een van de zeven gemeentes in Oost-Nederland die meedoen aan deze Edward Day: de Europese Dag zonder Verkeersdoden.