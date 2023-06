Vandaag kans op bewolkte dag in Raalte

Laat de hakbijl de bomen op dit stadsplein in Deventer tóch met rust bij veelbespro­ken ma­ke-over?

Gaan de bomen op de Nieuwe Markt de herinrichting dan toch overleven? Wethouder Thomas Walder wil na alle protesten dat er een tweede, alternatieve schets komt voor het plein. Discussie geeft ook nog hoeveel parkeerplaatsen overblijven op het plein. Wel duidelijk is wanneer de schop in de grond gaat, en dat is later dan gedacht. ,,Hoe kún je in deze tijd groen in de stad weghalen.”