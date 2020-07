Vanuit het HOFtheater krijgen gediplomeerden Carmel College Raalte tóch nog hun verdiende examenfeest

Jonge Luttenber­gers zien rol van de kerk in het dorp vervagen: ‘Bijna niemand doet meer communie’

28 juni Of Paulien Veldhuis (16), Julia Pronk (17) en Suzan Elshof (17) trots zijn op hun dorp? ,,Luttenberg is de parel van Salland”, zegt Suzan met luide stem. ,,Er is geen plek in de buurt waar mensen zo trots zijn op hun dorp als in Luttenberg.” Reden genoeg voor de scholieren om voor hun profielwerkstuk in de kerkelijke geschiedenis van hun dorp te duiken.