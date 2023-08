Varkensbedrijf vindt dat biggenvoer niet deugt en betaalt rekeningen niet meer. Kan dat zo maar?

Man komt om het leven bij mishande­ling in Deventer

Bij een mishandeling in Deventer is een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het dodelijke incident vond plaats op de Siemelinksweg. De man was betrokken bij de mishandeling, daarbij werd hij onwel. De man is nog gereanimeerd, maar tevergeefs. Hij is terplekke overleden.