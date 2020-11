Varkensboer uit Raalte wil aan iedereen laten zien hoe zijn dieren leven: ‘Zo ontstaat er acceptatie en waardering’

in memoriam Oud-missiona­ris Frans Kleine Koerkamp (1936 - 2020) uit Raalte verloor zijn hart aan de Filipijnen

25 november Ontwikkelingswerker Frans Kleine Koerkamp is op 84-jarige leeftijd gestorven in zijn woonplaats Dumaguete op de Filipijnen. Kleine Koerkamp is geboren in Raalte in 1936, maar leefde het grootste deel van zijn leven op de Filipijnen.