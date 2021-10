Varkenshouder Tijs uit Heeten wil 10.000 varkens meer houden maar mínder uitstoten: ‘Hoop dat inspanning wordt gewaardeerd’

Al 35 jaar komen mensen uit heel Nederland naar Heino in de hoop een pareltje te vinden: ‘Het is bijna een sport’

9 oktober Al 35 jaar is Robbedoes een begrip. Niet alleen in Heino, maar tot ver over de gemeentegrens kent men de zaak met mooie tweedehandskleding. Winkelend publiek komt overal vandaan, zelfs uit Friesland en de Randstad. Grootste verschil met de begintijd volgens eigenaresse Gerrianne Oosterlaar? ,,De kwaliteit van de kleding die hier hangt is echt gigantisch gestegen.”