Veel meer onderzoek nodig in zaak ‘zeilbootmoord’ waarbij Heinose Durdana om het leven kwam

Is Durdana de Bruijn gedood door haar man of toch bij een overval door piraten? Het oordeel van de rechtbank over of Peter P. (64) uit Heino in 2015 zijn vrouw op hun schip de Lazy Duck om het leven bracht laat nog vele maanden op zich wachten. Bij een regiezitting in de Utrechtse rechtbank bleek dat er waarschijnlijk nog diverse sporenonderzoeken en verhoren zullen worden gedaan. De rechtbank overweegt daarbij ook om nog een reconstructie te doen en op het schip -de plaats delict- zelf te gaan kijken.

Peter P. uit Heino verscheen vandaag, dik vier jaar na de gewelddadige dood van zijn vrouw Durdana (54) op hun schip bij de kust van Colombia, voor de rechter. De publieke belangstelling was groot, ook de kinderen van het paar waren er. P. onderging het allemaal stilletjes. Het Openbaar Ministerie heeft op de tenlastelegging moord gezet, maar het Openbaar Ministerie (OM) ziet daar geen grond voor; doodslag is aannemelijker, stelde de Officier van Justitie dinsdag.

Piraten

P. en zijn vrouw waren op wereldreis, al jaren, toen het op 19 september 2015 mis ging. Voor de kust van Colombia kwam Durdana om het leven, gewurgd en verwond aan haar hoofd lag ze in de kajuit van hun zeilschip. Toen hulpdiensten het schip enterden kwamen ze een aan het hoofd gewonde Peter tegen. Die stelde dat piraten hen hadden overvallen. Er waren onder meer camera's, een telefoon en een portemonnee verdwenen. De Colombiaanse politie deed onderzoek, twijfelde over de verklaring van P. en wees uiteindelijk de vinger naar Peter; die zou zijn vrouw om het leven hebben gebracht. Vervolgens heeft hij geprobeerd sporen te wissen en toen dat niet lukte heeft hij het verhaal over de overval bedacht en zichzelf verwond P. kwam uiteindelijk via-via naar Nederland en Colombia en Nederlands spraken af dat P. hier berecht zou worden.

Veel vragen

De zitting vandaag was een regiezitting, bedoeld om te inventariseren wat er nog moet gebeuren voor de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Het liefst hadden OM en advocaat de zaak die al zo lang sleept, snel afgedaan. Maar er blijken nog te veel vragen open te liggen; het Colombiaanse politieonderzoek is destijds erg slecht uitgevoerd, oordelen justitie en advocaat eensgezind.

Recent dook er bovendien een nieuwe getuige op. Dat was in een televisieprogramma over de zaak, afgelopen september; een getuige legde daarin een voor P. belastende verklaring af. Reden voor het Openbaar Ministerie om een tijdrovend rechtshulpverzoek in te dienen en in Colombia deze vrouw en een politie, man die daarbij was, als getuige te horen.

Dubbele agenda’s

De advocaat van P. is vanwege de gewenste snelle afhandeling daar tegen; maar omdat dat extra onderzoek er nu dus toch komt, wil dan ook een serie mensen gaan horen. Het gaat om onder meer politiemensen en kustwachtmensen uit Colombia die betrokken waren bij de zaak, en om andere getuigen, waaronder een volgens Vink liegende politiegeneraal. Vink kraakt het onderzoek van de politie daar volledig, spreekt van dubbele agenda's en allerlei onverklaarbare wendingen en gebeurtenissen.

Ook een getuige-deskundige op het gebied van dna-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut, dat al enkele tientallen onderzoeken deed in deze zaak, wil meer onderzoek doen. Zo zijn er in de kajuit van het schip tal van bloedplekken en bloedspatten gevonden. Die zijn allemaal individueel bekeken, maar nooit in samenhang. Mogelijk kan er aan de hand van de bloedsporen een scenario worden bevestigd op ontkracht, is het idee.

Poloshirt

Daarnaast is er een poloshirt van oud-dierenarts P. waar veel bloed op gevonden is. Van hem, maar ook wat van haar. Het NFI stelt uitzonderlijk veel bemonsteringen te hebben gedaan op het shirt. Toch wil het instituut, met de nieuwste technieken, nog eens kijken of er inmiddels ook andere sporen te vinden zijn. Met name de advocaat van P. vindt dat van belang. Die is, om zijn cliënt te ontlasten, naarstig op zoek naar sporen van de aanwezigheid van anderen -piraten- op het schip rond de dood van Durdana.