Veiliger oversteken in Raalte en Heino nu meerdere knelpunten op de schop gaan

Bij de ‘in­ruil-kleding­zaak’ van Isabel uit Raalte verdient iedereen aan kleding

6 mei Geld terugkrijgen voor kleding die toch maar in de kast hangt, een winkeleigenaar die haar spullen minstens twee keer kan verkopen én het is beter voor het milieu. In de nieuwe onlinemodewinkel van Isabel Mewe uit Raalte snijdt het mes aan zeker drie kanten. En dat is deels ook nog te danken aan de coronacrisis.