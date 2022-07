Veld met ‘wietplanten’ ligt recht tegenover woonwijk in Raalte: ‘Als je deze rookt, word je hartstikke ziek’

Emotionele oproep boer Koos leidt tot run op boerenzak­doek: ‘Ze gaan als zoete broodjes’

Van carnavalsitem tot hét symbool van de steun aan de boerenprotesten. Na de emotionele oproep van boer Koos in Op1 is de rode boerenzakdoek dat plots geworden. Je ziet ze inmiddels overal. Aan de antenne van de auto, achter het raam van de woning, of om de nek of om de pols. Verkopers kunnen ze niet aanslepen.

4 juli