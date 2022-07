Veld met ‘wietplanten’ staat recht tegenover woonwijk in Raalte: ‘Als je deze rookt, word je hartstikke ziek’

beachhandbal Handbal­keep­ster Ter Wal verrast op WK beach: ‘Dat we met een medaille naar huis zijn gegaan, is gewoon bizar’

Handbalkeepster Claudia ter Wal uit Raalte veroverde afgelopen week met Oranje een verrassende bronzen plak bij het WK beach op Kreta. Het was lang spannend of het Nederlandse team zich überhaupt had gekwalificeerd, maar toen dat het geval bleek, haalde de ploeg het beste in zichzelf naar boven.

30 juni