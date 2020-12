Verbazing in buurt door veelomvattend ‘droomplan’ om Watertoren Raalte opnieuw te laten bruisen

Watertoren in Raalte na jaren weer gevuld? Plannen voor restaurant en werkplek kwetsbare jongeren

22 december Komt er weer leven in de brouwerij in de watertoren in Raalte? Daar lijkt het wel op nu HoogWerk plannen heeft voor een werkervaringsplek voor jongeren in het gemeentelijke monument. Met de plannenmakerij van de nieuw opgerichte onderneming moet er een einde komen aan jarenlange leegstand van de watertoren.