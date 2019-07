Verdachte overval bejaarde broers in Heeten wil getuigen laten horen

De broers van destijds 73 en 87 jaar zijn bij de overval onder dreiging van een vuurwapen eerst op de knieën gedwongen en vervolgens dertien uur opgesloten geweest in een slaapkamer. De overvallers zijn er vandoor gegaan met in elk geval 1400 euro, zo staat in de tenlastelegging, pakjes shag en een pepermuntblikje met ouderwetse centen.

Woonachtig in gevangenis

Eind februari is een nu dertigjarige man uit Almelo opgepakt, een maand later volgde de aanhouding van Michael G. (49) waarvan als woonadres momenteel de PI in Lelystad bekend is, hoewel hij in de PI Leeuwarden verblijft. Hij verscheen dinsdag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank. Het einddossier in de zaak is volgens het Openbaar Ministerie rond 19 juli gereed. Daarna volgt een regiezitting waarop de advocaten onderzoekwensen gaan indienen, waaronder het horen van getuigen.