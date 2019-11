Verdachte stalker zag cafémedewerkster als zijn hulpverlener

Tegen een 30-jarige man die verdacht wordt van stalking van een medewerkster van een café in Raalte is een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. Daarnaast zou hij opgenomen moeten worden in een psychiatrische kliniek en mag hij gedurende de proeftijd van drie jaar geen enkel contact hebben met het slachtoffer, op straffe van twee weken cel per overtreding.

Jelle W. die in Raalte gewoond heeft, maar nu een adres in Nijverdal heeft, is al eens eerder veroordeeld tot een werkstraf voor belaging van dezelfde vrouw. Het was even rustig, maar in oktober vorig jaar begon het weer. Hij zocht haar op in het café, belde haar baas, plaatste berichten over haar op social media en stuurde bloemen rond haar verjaardag.

Fietsen

‘Het duurt al twee jaar’, zei het slachtoffer van begin twintig geëmotioneerd in haar slachtofferverklaring. ‘Twee jaar leven in angst, niet alleen naar huis durven fietsen, niet alleen thuis durven zijn. Ook mijn ouders hebben er last van. Ze zijn zelfs niet op vakantie geweest omdat ze me niet alleen thuis durfden te laten.’ Het ergste voor haar: ze had de passie en de ambitie om in de psychiatrie te gaan werken en ook dat is haar afgenomen. ‘Ik ben bang om weer in zo’n situatie terecht te komen. Hij mag nooit bepalen hoe mijn leven en dat van mijn familie eruit ziet.’

Haar gave op gebied van hulpverlening triggerde W. juist tot zijn hinderlijke volg-gedrag. ‘Ik kwam al in het café voor zij er werkte. Zo leerde ik haar kennen. Ik zag haar als hulpverlener. Ik heb al heel wat hulpverleners gehad, zij raakte me met andere methodes en kwaliteiten.’ Vandaar dat hij contact bleef zoeken. Schoorvoetend gaf hij de rechtbank toe ook wel wat voor een relatie met de vrouw te voelen.

Schizofrene stoornis

De verdachte heeft complexe problematiek: een bipolaire en schizofrene stoornis, dat laatste versterkt door middelengebruik. Deskundigen schatten de kans op herhaling hoog in en menen dat alleen opname in een forensisch psychiatrische kliniek een succesvolle behandeling mogelijk maakt. Zelf wil W. liever begeleid wonen met een ambulante behandeling, waarvoor hij in Deventer terecht kan. Raadsman Alwin Maarsingh pleit daar ook voor en vindt de straf die de verdachte in voorarrest heeft gezeten, 159 dagen, genoeg geweest.