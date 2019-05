Verdachte van brute overval op bejaarde broers in Heeten blijft vastzitten

Een van de verdachten van een brute overval op twee bejaarde broers in Heeten lichtte de politie vooraf al in dat het duo gevaar liep. Dat zei zijn raadsman vandaag in de rechtbank in Zwolle.

Advocaat Jacco Botterblom verzocht de rechtbank om zijn client, de 30-jarige Sander van K. uit Almelo, op vrije voeten te stellen. De man zit vast sinds hij op 12 februari werd opgepakt in verband met de overval op de twee broers. De bejaarde mannen werden in januari onder bedreiging van een pistool urenlang in hun eigen woning opgesloten door vermoedelijk twee daders. Er zou in ieder geval 1.400 euro zijn buitgemaakt.

Ander signalement

,,Of je moet enorm stom zijn of je hebt er niets mee te maken als je voordat de overval plaatsvindt de politie al informeert’', meent de advocaat. Ook de signalementen die de twee slachtoffers van de twee daders opgeven, komen niet overeen met die van Van K. ,,De een is een donkere en de andere een blanke, gezette man.’' Maar er zijn ook sporen die wel naar zijn cliënt leiden, gaf Botterblom toe.

Zo lagen er spullen in diens huis die mogelijk van de gewelddadige diefstal afkomstig zijn. Volgens Van K. zijn die er door de andere verdachte neergelegd. Van die tweede verdachte zijn schoensporen in het huis van de slachtoffers neergelegd. Die verdachte ontkent eveneens zijn betrokkenheid, maar de advocaat heeft daar dus zijn twijfels bij.

Shovel kopen