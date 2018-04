Verdachte van inbraakgolf Raalte in Opsporing Verzocht

De politie heeft sieraden gevonden bij de verdachte en wil weten wie de eigenaren zijn. Begin maart werd de regio Raalte geteisterd door een inbraakgolf. In één week tijd werden maar liefst elf inbraken gepleegd. Volgens de politie loerden de inbrekers zeer waarschijnlijk op woningen in Raalte en Broekland waar niemand thuis was.

Kluis

Enkele dagen later werd een man uit Lelystad aangehouden op de N50 bij Zalk. In zijn auto trof de politie een in de gemeente Raalte buitgemaakte kluis aan en inbraakgereedschap. Het onderzoek naar de inbraken is nog in volle gang. Hoewel het inmiddels rustiger is in de omgeving van Raalte, roept de politie op om waakzaam te blijven. De politie vermoedt namelijk dat er meerdere dadersgroepen actief zijn in het gebied.