Verdachte van kopschoppen in Raalte moet naar Pieter Baan Centrum

De man die verdacht wordt van een zogenaamd kopschopincident in Raalte moet naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Dat heeft de rechtbank besloten in weerwil van de sterke tegenstand van verdachte Mohammed C.C. (25) uit Deventer.

In de nacht van 10 maart brak er een grote vechtpartij uit op de Grote Markt in Raalte. Daarbij is een man die op de grond lag tegen zijn hoofd getrapt. Via filmopnames die door een omwonende zijn gemaakt kwam de voormalige Raaltenaar C.C. in beeld. Agenten zouden hem daarvan herkend hebben.

De man ontkent ten stelligste dat hij betrokken is geweest bij een vechtpartij, maar kan zich niet herinneren of hij die nacht in Raalte is geweest. Hij kwam wel vaak in Raalte, omdat hij er veel vrienden heeft.

Aan de hand

De mogelijke betrokkenheid van C.C. baart de officier van justitie extra zorgen, omdat de verdachte toen nog maar net vrij was van een gevangenisstraf van vijf jaar voor een gewapende overval. ‘En nu komt hij weer in beeld. Wat is er met hem aan de hand.’ Omdat de Deventenaar weigert mee te werken aan ieder onderzoek door psycholoog of psychiater in de gevangenis, lijkt observatie in het Pieter Baan de enige mogelijkheid om enigszins inzicht te krijgen in zijn psyche.

Filmpjes