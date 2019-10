Verdachte van woningbrand Raalte nog vast: gemeente organiseert informatieavond voor buurt

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de uitslaande woningbrand aan de Reiger in Raalte zit nog vast. De politie wil niets kwijt over zijn identiteit. Ook een dag na de enorme vuurzee zit de buurt vooral nog met veel vragen.

De forensische opsporing is de dag na de woningbrand aan de Reiger druk in de weer bij de woning van het gezin met twee jonge kinderen in Raalte-Noord. Zwartgeblakerde gevels, uitgebrande kozijnen en een penetrante geur zijn stille getuigen van het drama dat zich gisteren afspeelde aan de Reiger.

Verder is het akelig stil op straat. Buurtbewoners houden de kaken stijf op elkaar. Ze willen niets vertellen zolang de politie nog bezig is, of vanwege de privacy van de bewoners van de uitgebrande woningen. Ook zij zitten nog met veel vragen. De politie maakte eerder al wel bekend dat het incident afspeelde in de ‘relationele sfeer’.

Een buurvrouw geeft aan dat er binnenkort een informatie-bijeenkomst is voor de buurt. Dat wordt bevestigd door de gemeente Raalte, die samen met de politie en brandweer een informatieavond voorbereidt. ,,De buurt wordt daarover binnenkort geïnformeerd.’

Weken niet naar huis

De directe buren van het afgebrande huis kunnen vanwege de brand voorlopig niet terug hun huis in. Ze zitten er helemaal doorheen, laat de buurman weten, die alleen anoniem wil reageren. ,,We zitten er helemaal doorheen. Alles gaat momenteel langs ons heen. Het is vreselijk voor de buren.”

Volgens hem was de brand ontzettend heftig. ,,Ik was in de schuur bezig, tot mijn vrouw naar mij toe kwam en vroeg waar ik mee bezig was. Het stonk naar rook volgens haar. Toen zagen we de vlammen al uit de woning van de buren slaan. Vervolgens ontploften ook de ramen. Daar gaat ons huis, dachten we.”

Stank

Vanwege de enorme rookontwikkeling van de brand verwacht het stel weken niet in hun huis te kunnen. Daarom verblijven ze voorlopig op een vakantiepark in de regio. De woning is bekeken door een schade-expert. ,,Voorlopig kunnen wij niet terug, want ieder zuchtje wind zorgt ervoor dat het weer ongelooflijk gaat stinken in ons huis.”