Verdachten roofovervallen oud-ijzerhandelaren blijven vastzitten

Het drietal zit vast onder meer voor een gewelddadige overval eind januari in Raalte. Dit feit past in een reeks gewelddadige overvallen op handelaren in oud ijzer in Oost-Nederland. De heren stonden donderdag ook terecht voor een overval in Wierden waarbij geschoten is. De raadslieden deden in deze pro formazitting verzoeken om hun cliënten vrij te laten. De raadsvrouw van de 33-jarige Arnoldus S. uit Zutphen meende dat haar cliënt tijdens de gewelddadige overval in Raalte in een horecagelegenheid was. ,,Zestien getuigen kunnen dat bevestigen.'' S. wordt gezien als de kwade genius van die overval. Hij werd door de medeverdachten aangewezen als opdrachtgever en hij kocht die dag snelbinders die, zo meende het Openbaar ministerie, op beelden van de overval te zien zijn. De advocaten benadrukten echter dat de drie telkens aangaven dat in de woning in Raalte niemand verwacht werd. ,,De bewoonster zou in Spanje zitten.'' Geen gewelddadige overval dus, maar hooguit een inbraak.