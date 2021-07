Verdachten ‘wisten niks’ van ondergrondse wietplantage in Raalte: ‘Het was een Pool’

Waren het de 56-jarige L.S. en zijn 36-jarige schoonzoon G.H., of was het een Poolse man die een ondergrondse wietplantage in Raalte hadden gecreëerd? De officier van justitie eiste dinsdagmiddag in de rechtbank in Zwolle taakstraffen voor de twee Raaltenaren. Maar de mannen zelf beweren part noch deel gehad te hebben aan de wietplantage onder de voormalige kringloop aan de Elzenlaan.