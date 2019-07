Verkeerschaos op N35 blijft uit na afsluiting weg

Campings maken oppassen in zomer aantrekke­lijk met speciaal opa en oma-arrange­ment

12 juli Het is een bekend probleem iedere zomer. De kinderen hebben zes weken vakantie, de ouders niet. Elk jaar is het weer een puzzel. Meer en meer campings en recreatieparken spelen handig op dit vacuüm in. Met zogeheten opa en oma-arrangementen wordt uitkomst geboden aan dit zomerse oppasprobleem.