Vermist 16-jarig in Raalte weer terecht

Dood van Bram en Tim komt hard aan in Holten en Nieuw Heeten

14:55 Het overlijden van Bram Kemper en Tim ten Have is hard aangekomen in Holten en Nieuw-Heeten. De 19-jarige kameraden kwamen zaterdag om het leven, nadat ze op een buitenweg in de buurtschap Espelo tegen een boom reden. Bij voetbalverenigingen VV Holten en SV Nieuw Heeten werd zondag stilgestaan bij de verongelukte jongens.