Vermiste ‘probleemhond’ Wodan gevonden dankzij oplettende boer in Lemele: ‘Hij was ver van huis’

UpdateIn de omgeving van Luttenberg ontsnapte de Mechelse herder Wodan gisteravond uit de auto van zijn nieuwe baasje. Vanochtend werd de hond, door de politie omschreven als ‘gevaarlijk’, in goede gezondheid teruggevonden in Lemele. Eigenaresse Hendrikse is enorm opgelucht.

Hendrikse, woonachtig in Luttenberg, haalde Wodan gisteren op bij verre familie. ,,Wij hebben namelijk een beveiligingsbedrijf waarbij we werken met Mechelse herders. Deze mensen hadden Wodan gewoon als huishond, maar ze werden hem niet de baas. Vandaar dat ons werd gevraagd de hond op te halen.’’

Direct gevlucht

Toen bij thuiskomst de achterklep van de auto openging, rende de herder er direct uit, sprong over het hek en vluchtte het bos in. Sindsdien was de reu spoorloos. Volgens de politie kan de hond gevaarlijk zijn, maar Hendrikse weerspreekt dat. ,,Het is een angstige hond, maar niet gevaarlijk. Hij valt echt niet zomaar aan en is ook niet getraind.’’

Aan het einde van de ochtend kreeg Hendrikse, die niet met haar voornaam wil worden genoemd, een telefoontje van de meldkamer. Een boer in Lemele had Wodan gespot. ,,Ik ben direct de auto ingestapt met een vriendin. Dankzij de aanwijzingen van de boer wisten we in welke richting hij was gegaan. We hebben Wodan van twee kanten ingesloten waarna we ‘m konden pakken.”

,,Hij was echt ver van huis, maar Wodan maakt het goed. Hij is wel wat angstig, ook omdat hij natuurlijk de hele nacht op pad is geweest”, laat Hendrikse vanuit de auto op weg naar huis weten.

