Hoe tijdelijk is pop up store in Raalte?

10 november In den beginne waren familieleden en vrienden zo aardig om er flink op los te kopen. Maar ook in de tweede en derde week bleven de klanten komen. De allereerste pop up store in Raalte lijkt een succes. Het behoort tot de initiatieven om de leegstand van winkelpanden in dit dorp tegen te gaan.