Vertraging in wederopbouw dorpshart Lierderholthuis na cafébrand: ‘Misschien te vroeg om te schreeuwen’

Eigenaar (44) na politie-in­val in Laag Zuthem: ‘Illegale hanenge­vech­ten? Dit zijn mijn hobbykippe­tjes!’

28 april In Laag Zuthem gaat het verhaal dat er ergens in het dorp hanen voor illegale gevechten zijn gevonden als een lopend vuurtje rond. De eigenaar van de 47 in beslag genomen hanen en kippen moet er een beetje om lachen, maar boos is hij ook. ,,Het zijn gewoon hobbykippen! Dat doe ik al 20 jaar’’, zegt de 44-jarige Zwollenaar. ,,Ze hebben wél broedende kippen van het nest getrokken waardoor alle kuikentjes dood in het ei zaten.”