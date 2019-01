Vertrouwelijke tip over bijthond ligt op straat door fout gemeente Raalte

Een vertrouwelijke brief waarin de gemeente Raalte wordt gewezen op de aanwezigheid van bijthond Luna in het buitengebied in die plaats, is op straat komen te liggen. Door een fout van de gemeente stond de brief met namen van mensen die over de hond aan de bel trekken korte tijd op de website van Raalte. Raalte heeft de brief offline gehaald en zelf actief melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een woordvoerster van de gemeente bevestigt berichtgeving van RTV Oost over het lek. ,,De brief stond niet prominent op onze site, maar tussen de stukken voor de gemeenteraad’’, aldus de woordvoerster. ,,Je moest dus wel zoeken. Maar het mag niet gebeuren. Een medewerker is vergeten aan te geven dat het stuk niet op het openbare gedeelte te zien mocht zijn.’’

Adressen

Volgens de woordvoerster waren de namen van de opstellers van de brief te zien, maar geen adressen. De brief heeft volgens haar twee uur online gestaan, waardoor de regionale omroep volgens haar lucht kreeg van de aanwezigheid van de hond in Raalte.

Behalve de brief stond ook een proces-verbaal online tegen de eigenaren van de hond in hun vorige woonplaats Nunspeet op de site. In dat proces-verbaal stonden de namen én adressen van mensen die aangifte hadden gedaan tegen de eigenaren van de hond. De hond beet in de Veluwse plaats een andere hond en een vrouw. Die raakte zodanig gewond, dat ze in het ziekenhuis terechtkwam.

De burgemeester van Nunspeet greep in. Er volgden meerdere rechtszaken en uiteindelijk moesten de eigenaren Luna afstaan. Tot de inbeslagname kwam het niet. De ‘vogel’ bleek gevlogen.

Buitengebied

De maatregelen gelden alleen op Nunspeter grondgebied. Raalter burgemeester Martijn Dadema grijpt daarom nu ook in en eist een muilkorf en legt een aanlijnplicht op. De hond verblijft niet in een woonwijk, maar in het buitengebied, aldus de gemeente. De maatregelen kondigt Dadema aan in een brief aan de eigenaren, die nog bezwaar kunnen maken.