Verwarring over publieksopgraving havezate Luttenberg

Aanvankelijk is Van Haarlem stellig. ,,De kwestie is niet actueel.” Hij verbaast zich erover dat in Luttenberg het idee leeft dat er een publieksopgraving komt. ,,Daar is even sprake van geweest. Een oud-bestuurslid van ons was er druk mee, maar het project is uiteindelijk stil komen te liggen.” Dat bevestigt oud-Luttenberger en geschiedenisliefhebber Hennie Vrielink. ,,Het idee van een publieksopgraving leek een beetje doodgebloed.

Toeval

Twee jaar geleden stuitten onderzoekers bij toeval op de resten van een havezate in Luttenberg. In een weiland op de hoek van de Butzelaarstraat en de Looweg kwamen de contouren van het bouwwerk aan het licht tijdens grondradaronderzoek. Tot begin negentiende eeuw stond Huys de Luttenberg op een terrein met de veldnaam Spiekerbelt.

Bijvangst

Het was de Raalter amateurarcheoloog Bert Terlouw die namens de Stichting 700 jaar Luttenberg opdracht had gegeven voor het geofysisch onderzoek. Er werd gezocht naar sporen van een middeleeuwse spieker, een oude verdwenen school, een verdwenen kapel en een in 1826 verdwenen erf. De restanten van de havezate waren ‘bijvangst'. Terlouw is benieuwd wat een eventuele opgraving verder voor informatie oplevert. ,,Stiekem had ik gehoopt dat we daar deze zomer al meer over te weten zouden komen.”

Negende eeuw

Wat we sinds de ontdekking in 2017 weten: de restanten wijzen op drie grotere stenen gebouwen. Ook is een gedempte gracht ontdekt, mogelijk een dubbele gracht. Het grootste gebouw was zo'n dertig bij veertig meter groot. Het vermoeden is dat dit Huys de Luttenberg was, dat in de zeventiende eeuw is gebouwd. Ook zijn restanten gevonden van de waarschijnlijke voorloper van de havezate: Hof van Luttenberg dateerde vermoedelijk al uit de negende eeuw.

Pauze