Verzopen in de drugs en drank en nu dé rockster van het Oosten: dit is het turbulente levensverhaal van de gitarist van Bökkers

Moeders en vaders die wonen op het platteland: dit is nou dé held van je kinderen. Terwijl geen gitaarband nog tieners aan zich bindt, loopt de Nederlandse dorpsjeugd uit voor Bökkers. Van Markelo tot Pesse, van Steenwijk tot Wjelsryp. Pubers staan vooraan, dansen soms letterlijk op klompen en tillen hele bankstellen door de tent heen.



De opruier op het podium bij zo’n avond? Erik Neimeijer. Zijn gitaar als een jachtgeweer in de avondzon. De gitarist is met Bökkers inmiddels groter dan het oosten. De Sallandse dertigers staan in de Top 2000, speelden Paradiso vol en presenteren vandaag het zevende album.



De weg hiernaartoe was lang voor Neimeijer. Maar hij is klaar voor de volgende ronde rock-’n-roll. ,,Met veel bier! Maar coke en amfetamine? Dat doe ik niet meer...’’ Hij kijkt richting plafond: ,,Of heb je toevallig iets bij je?’’ Zijn bulderende lach rolt via restaurant De Uitkijk de Sallandse Heuvelrug over. ,,Je mag me alles vragen.’’ Wie wil kan van dit levensverhaal een surrealistische arthouse-film maken. Hoe een Amsterdamse psycholoog een boerenrockster werd.