Verzorgingstehuis in Heino volledig nieuw gebouwd en hypermodern: ‘Zelfs achter kleur wc-bril zit een idee’

Minderjari­ge asielzoe­kers Summercamp vertrekken week later: ‘Trots op de betrokken­heid van omgeving’

Na maanden opvang op Summercamp Heino in Wijhe vertrekken de minderjarige asielzoekers uiterlijk eind maart van het park. Dat is een week later dan oorspronkelijk afgesproken. Om de verhuizing zorgvuldig te laten verlopen en de opvanglocatie ‘af te breken’, is die extra week nodig.