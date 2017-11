Vier auto's betrokken bij kettingbotsing op de N35

Haal- en brengservice voor kringloopwinkel

10:22 Per 1 november gaan zorgorganisatie PresZent en kringloopwinkel Timulazu samenwerken in de vorm van een haal- en brengservice. Timulazu was dringend op zoek naar hulp voor de kringloopwinkel en PresZent zocht meer mogelijkheden om in Heino activiteiten voor haar deelnemers te kunnen ontplooien.