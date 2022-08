Vijfjarenplan kan de prullenbak in: OBS De Vogelaar in Raalte groeit als kool en heeft noodlokalen nodig

Raalte ziet af van beroep tegen vernietig­de vergunning sport­school en doet nieuwe onderzoe­ken

Het zal nog wel even duren voordat er een sportschool staat op bedrijventerrein De Sallandse Poort in Raalte-Noord. Nadat de rechter eerder al een vergunning hiervoor vernietigde, laat de gemeente nu weten niet in beroep te gaan tegen die uitspraak. Een heikel punt is de parkeerdruk op het terrein. De gemeente gaat terug naar de tekentafel en kondigt een nieuw onderzoek aan.

17 augustus