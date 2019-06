Vikingen van Raalter minicamping vieren in stijl komst Ribs & Blues

Raalter beiaardier speelt nummers uit repertoire Ribs & Blues

7 juni Rauwe muziek over verloren liefdes en gebroken harten op kerkklokken, als een muzikale knipoog naar Ribs & Blues. Snerpende gitaarsolo’s uit Beautifully Broken, maar ook de subtiele vioolsolo in You Got Lucky vertolkt de Raalter beiaardier Henk Veldman komende maandag.