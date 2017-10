Vincent Breen genomineerd voor titel Jonge Ambtenaar van het jaar

Ook organisaties verontrust over toekomst van synagoge Raalte

24 oktober Organisaties in Raalte zijn verontrust over de toekomst van de voormalige synagoge in het dorp. Zo hebben de historische vereniging Raalte en Omstreken en het Cultuur-Historisch Genootschap Raalte onlangs hun zorg overgebracht bij de gemeente. Eerder deed dat de Culturele Adviesraad Raalte.