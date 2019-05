Vistalent Jesse (21) uit Raalte vertegenwoordigt Nederland op WK

Tijd om zijn gevangen vis even te bekijken is er niet. Jesse gooit zijn ruisvoorn zo snel mogelijk weer terug het water in. ,,Daar hebben we op getraind tijdens de selecties voor het Nederlandse team. Om zoveel mogelijk vis te vangen in korte tijd.‘’ Laat die snelheid nou nét het talent zijn van Jesse. ,,We hebben weleens wedstrijden dat je er in drie uur zo'n vier tot vijfhonderd moet vangen.‘’