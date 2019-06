Vlaminckhorst in Heino is weer als nieuw maar herinneringen blijven

video Sallanders waarderen nieuwe opzet Ribs & Blues op zaterdag

9:03 De nieuwe opzet van Ribs & Blues op zaterdag valt duidelijk in de smaak bij het publiek. De bezoekers stromen vanavond in groten getale toe in de grote tent, terwijl ook de nieuwe Delta Club goed gevuld is. Opvallend veel jongeren hebben zich gemeld op het festivalterrein in Raalte.