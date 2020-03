Vlammen slaan metershoog uit dak van woning in Wesepe

Onlinevie­rin­gen Emmanuelpa­ro­chie elke zondagoch­tend uit Brigitta­kerk Ommen

28 maart De Emmanuelparochie van de rk geloofsgemeenschappen in Noordoost-Salland houdt vanaf morgen elke zondag een eucharistieviering in de Brigittakerk in Ommen. Die is telkens vanaf 11.00 uur live te zien via internet. De kerkdeur blijft op slot.