Vlieg zit bestuurder dwars: bestelbusje knalt bij Luttenberg tegen boom

Plaatse­lijk Belang Heino stelt prioritei­ten­lijst­je samen voor nieuw te vormen college

Plaatselijk Belang Heino loopt alvast op de zaken vooruit bij een nieuw te vormen coalitie in de gemeente Raalte. In een brief gericht aan de onderhandelende partijen en overige raadsleden roept de belangenclub op om wat te doen aan de stagnerende woningbouw, het verduidelijken van het centrumplan en een visie op de kwestie rond de sporthal te delen met het dorp. Of deze onderwerpen worden besproken door BurgerBelangen, CDA en de VVD is niet bekend.

5 mei