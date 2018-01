Vluchteling Hamid wil heel Nederland danken voor de geboden gastvrijheid

Hamid Mohamed (27) heeft een brief naar de krant gestuurd. De Somalische statushouder, die in Heino woont en in Raalte werkt, wil heel Nederland uit de grond van zijn hart bedanken voor de gulle gastvrijheid die hij geniet.

Hamid voelt eindelijk vaste, vertrouwde, veilige grond onder zijn voeten. Na een leven vol onzekerheid en gevaar. Al die mensen die hem geholpen hebben, maken hem zielsgelukkig. Alsof hij weer familie heeft. Zijn Syrische lotgenoot Ayman Smaysem beschouwt hij als zijn broer. En zijn taalmaatje, Marlies van Waveren uit Laag Zuthem, is als een moeder voor hem.

Oorlog

Hamid is geboren en getogen in een vluchtelingenkamp in Jemen. Als kind van Somalische vluchtelingen. ,,In dat kamp woonden meer mensen dan in Heino'', vertelt hij. ,,Waar mijn vader is gebleven, weet ik niet. Mijn moeder vertrok naar Saoedi-Arabië. Om te werken. Ik heb nooit meer iets van haar vernomen. Ik ben opgegroeid bij mijn oma en moest mezelf leren lezen en schrijven. Zij overleed toen ik bijna vijftien jaar was. Ik moest mezelf in leven zien te houden. Toen de oorlog in Jemen uitbrak, werden ook vluchtelingen opgeroepen voor het leger. Daarom ben ik drie jaar geleden naar Nederland gevlucht.''

De vluchteling verblijft eerst in opvangcentra, in Appingedam en Borne, en strijkt twee jaar geleden in Heino neer. Hier ontmoet hij dagelijks behulpzame mensen die hem vooruit willen helpen. ,,Ik wil alle mensen die zich voor mij en alle andere vluchtelingen inzetten, bedanken. Dat voelt als een warm bad. Alle mensen in Nederland zijn vriendelijk. Als ik op de markt moeite heb om duidelijk te maken wat ik wil kopen, worden de kooplui niet boos. Dan helpen ze mij geduldig.''

Klompen

Hij dankt twee oud-Hollandse klompen die in zijn vitrinekast pronken, aan Marlies. Een symbolisch cadeau. Want Hamid heeft na een jaar de inburgeringscursus succesvol afgerond. ,,Normaal staat daar drie jaar voor'', zegt zijn taalcoach. ,,Maar hij is enorm gedreven.''

Hamid werkt drie maanden op proef voor Disselhorst Metaal en krijgt per 1 januari een vast contract. Op de fiets pendelt hij heen en weer tussen Heino en Raalte. Hoewel het ongeschoold werk is, overweegt hij om in dienst te blijven. Ook al moet hij daarvoor zijn ambitie opgeven om voor elektromonteur te leren. Want hij heeft het reuze naar zijn zin. Zelfs gaat hij met zijn werkgever biljarten. ,,Het bedrijf hield er met mijn kerstpakket rekening mee dat ik moslim ben. Geen alcoholische dranken, wél halalvlees. Heel bijzonder.''

Verlegen

Hamid wordt een beetje verlegen van zijn gevulde koelkast. Hij is in december bedolven onder de kerstpakketten. Afkomstig van een buurvrouw, van een onbekende medemens, die mogelijk Kerstmis en Valentijnsdag met elkaar verwarde, en van een charitatieve organisatie in Heino. ,,Ik zal die mensen zeggen dat ze mij volgend jaar kunnen overslaan. Want ik heb nu vast werk.''

Achter al dat dartele geluk gaat nog wel stil verdriet schuil. Want Hamid mist Rim, met wie hij in Jemen is gehuwd. Zijn vrouw vertoeft in Ethiopië, waar zij een inburgeringscursus kan volgen in de Nederlandse ambassade. Het is tot dusverre niet gelukt om haar naar Heino te laten overkomen. ,,We gaan in beroep tegen de afwijzing, want Hamid is tijdens de rechtszaak helemaal niet gehoord'', stelt Marlies. Intussen dreigt Ethiopië om Rim uit te zetten naar Somalië. ,,Niet alle landen helpen vluchtelingen zo goed als Nederland'', verzucht Hamid.