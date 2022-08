Voedselbank Raalte begint aan nieuwbouwdroom: ‘Wij en onze cliënten gaan er flink op vooruit’

Het hoge woord is eruit. De bouw van de nieuwe Voedselbank-locatie in Raalte begint. De tekeningen liggen klaar en in september zijn de eerste werkzaamheden te zien op het MBI-terrein. Daarmee gaat een droom in vervulling voor de Voedselbank, die zo kosten kan drukken, meer ruimte krijgt en cliënten veel beter kan helpen met een nieuw concept. ,,In het nieuwe pand doen mensen boodschappen, in plaats van een pakket ontvangen.’’

Het is een kwestie van de lange adem. Al jaren is de Voedselbank in Raalte bezig met een nieuw onderkomen. Het huidige huurpand is te klein. Dat komt omdat er veel meer inwoners gebruik maken van de Voedselbank. Meer dan 175 cliënten komen er wekelijks hun boodschappenpakket halen. Maar het blijkt een hels karwei om een huurlocatie te vinden die groter én goedkoper is.

Zelf boodschappen doen

Als huren nagenoeg onmogelijk blijkt, kijkt de Voedselbank naar nieuwbouw. Na lange onderhandelingen volgt een akkoord met de gemeente Raalte. Laatstgenoemde staat garant voor de hypotheek die de Voedselbank afsluit voor de bouw van de nieuwe locatie.

Daarnaast gaat ook de jaarlijkse subsidie omhoog. ,,Eigenlijk best uniek. Het komt in Nederland niet vaak voor dat een Voedselbank-locatie nieuw gaat bouwen en daarmee alles in eigen beheer heeft. Ere wie ere toekomt, dit kon alleen door de hulp van de gemeente’’, zegt voorzitter Frans Rouwenhoff.

Volledig scherm © Ronald Hissink

Mede daarom staat voorzitter Rouwenhoff trots op de bouwplaats van het MBI-terrein. Uiterlijk in juli 2023 staat daar een gloednieuw pand van de Voedselbank. ,,We redden ons nu, maar daar is alles mee gezegd. We hebben te weinig ruimte. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor opslag in koel- en vriescellen. In het nieuwe pand is dat verleden tijd en daar kunnen we daarnaast ook ons nieuwe concept uitrollen.’’