Volgende week uitspraak over burenruzie over hoogte tenniskantine Heino

De rechter probeerde tot twee keer toe de koppen bij elkaar te krijgen van Tennis Vereniging Heino en buurman Egbert den Daas, die behalve buurman ook fractievoorzitter van Lokaal Alternatief in de gemeente Raalte is. Maar overleggen over aanpassingen zit er in dit stadium niet meer in. Dat betekent dat de bestuursrechter over een week uitspraak doet over het lot van het nieuwe clubhuis: een bouwstop of niet.