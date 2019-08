‘Volksdansen is zoveel meer dan op klompen in een kringetje staan’

Bij Ralda hebben ze het overigens liever over ‘werelddansen’, omdat dit beter de lading dekt van wat ze doen. Behalve de klompendans hebben ze onder meer dansen uit Mexico, Bolivia, West-Afrika en China op het repertoire. De leden van Ralda, variërend in leeftijd van 4 tot bij wijze van spreken 95 jaar, laten in binnen- en buitenland trots zien wat ze in huis hebben. Vorige week nog dansten ze op klompen en in traditionele Sallandse kleding in een ochtendprogramma op de Amerikaanse televisie. Met de jetlag nog in de benen vertellen drie jonge vrouwen over hun liefde voor het volksdansen.