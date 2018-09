Volle bak bij Heinose tribute aan Rolling Stones

Bouwcontro­le achteraf: focus op wat geleverd is, niet op wat is beloofd

6:00 Ondernemers in de bouw in Raalte hoeven voorafgaand aan een bouwklus niet meer alle technische gegevens op tafel te leggen. Pas als het gebouw er staat, toetst de gemeente of er is gebouwd volgens de regels. Raalte loopt hiermee voorop; vanaf 2021 moeten alle gemeenten zo gaan werken voor wat betreft kleine bouwprojecten. Vertrouwen is het nieuwe uitgangspunt.